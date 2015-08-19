港报社评：适时调升旅警，保障游泰港人--文汇报8月19日

泰国曼谷的旅游热点连续两日发生炸弹袭击事件，两名港人遇难身亡，6名港人受伤。尽管本港保安局已发出红色旅游警示，呼吁市民如非必要，避免前往当地，但仍有不少市民按原定计划前往泰国包括曼谷旅游。目前，制造炸弹袭击事件的元凶和动机尚未查明，不排除曼谷甚至泰国其他旅游热点仍然是恐怖组织的攻击目标，类似的袭击活动或者陆续有来。

因此，港府有必要继续密切关注曼谷等地的事态发展，适时进行风险评估，若情况显示局势持续动荡、恐袭风险持续高企，就应及时将旅游警示级别提升至黑色，以提醒港人赴泰的风险并方便解决后续问题，切实保障港人生命安全。

泰国向来是深受港人喜爱的旅游地，每年约有60万左右人次的香港旅客到泰国旅行。长期以来，当地社会环境对游客来说比较安全，即使发生政变等动荡，游客一般也不会成为攻击目标。但此次曼谷的炸弹袭击发生在游人聚集的著名旅游景点四面佛附近，炸弹威力强大，造成20名游客死亡，120多名游客受伤的严重后果，明显是一起以游客为对象的恐怖袭击事件。

而就在这起爆炸案发生后十多个小时，曼谷另一景点中央码头又再次发生炸弹袭击案，虽然此次无人伤亡，但短短两日间，两处旅游热点相继发生爆炸袭击事件，针对游客的动机更加明显。目前，凶手仍未落网，真实动机未明，不排除同类针对游客的袭击活动会伺机持续。鉴于曼谷地区的外游风险已明显升高，特区政府向曼谷发出红色外游警示，呼吁民众近期避免前往曼谷地区，是十分必要和及时的。

保安局设立外游警示制度的目的，是帮助香港市民更容易了解在前往海外国家和地区时可能面对的人身安全风险，市民应审慎对待。不过，当局发出红色旅警后，仍有市民依照原定行程前往曼谷观光，甚至称「若遭遇袭击是命中注定」。其实，由于已经出现港人伤亡，面对如此高的风险，远离危险区域，保障生命安全乃是最佳选择，实在不宜冒险来一试运气，以免得不偿失，累人累己。至于选择行程不变的市民，就需要保持高度警惕，格外注意安全。

对于特区政府而言，面对现时尚未明朗的局势，应继续密切关注曼谷乃至泰国其他旅游热点地区的安全情况，掌握第一手资料，保持对事态风险的有效评估。若当地局势持续动荡或显示治安情况未受控制，则有必要及时提升至最高级别的黑色警示，劝阻市民前往泰国，以避免再出现伤亡事故。（完）

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