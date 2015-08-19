中国个股：上海医药旗下子公司获京东和IDG资本增资，并获京东平台资源

路透上海8月19日 - 在5月签署全面战略协议后，中国上海医药集团股份有限公司 周二稍晚公布其与京东 合作的部分进展。上海医药旗下控股子公司上药云健康引入京东和北京和谐成长投资中心（IDG资本）的融资，上海医药亦投入旗下分销企业资产作价增资。

公告显示，上海医药以旗下负责高端药品直送业务的上药众协100%股权、京东以现金1亿元人民币及平台资源、IDG资本以现金6,062.5万元注资上药云健康。经过此次融资，上药云健康注册资本将由原来的1亿元提升至12.12亿元，资本实力大幅提升。

上海医药原本持有上药云健康70%股权。在增资后，上海医药持股比例为80%；京东与IDG资本首次入股，持股比例将分别达到12.5%及5%。

公告称，上药云健康是上海医药发展医药电商的平台，承载着融通线上线下网络资源、 服务和贸易一体化、处方药O2O医药电商等功能。本次通过增资方式引入战略合作伙伴及财务投资者，在处方药电子商务、非处方药（包括 OTC、保健品、医疗器械）等领域建立全面战略合作关系，共同注入相关资源，将有助于上药云健康加快打造电子商务平台及确立行业领先地位，为医药分家提前布局。

IDG资本是国际股权投资基金IDG旗下的人民币基金，主要出资人是全国社保基金、中科院等。IDG资本的投资主要瞄准中国的新兴产业，如互联网、移动互联网、软件、新媒体等领域。