港报社评：恐袭新动向，港须引泰为监--星岛日报8月19日

在曼谷四面佛广场发生爆炸后不足24小时，另一个极多旅客出没的沙吞码头又险告重演惨剧。无论下手者是基于甚么政治或宗教目的，其以无辜者性命来重创泰国旅游业和经济的恶毒手段，丧心病狂，令人发指。 四面佛广场爆炸至少20人死，125人受伤，当中港人两死六伤，港府旋即对曼谷发出红色旅游警示。泰国当局为安民心及保经济，表示会加强保安，各旅游景点及设施继续开放，偏偏昨日再度发生针对游客的炸弹事件，无人伤亡纯属侥幸，但已足以令各国游客更加担心游泰安全。 沙吞码头是大量游湄南河旅客上落船之地。目击者指爆炸品是从附近架空铁路站抛下，碰到水泥块转了方向，弹到水中爆炸。如果没有这一转折，可能又会酿成死伤。 今次连串袭击，与世界各地多宗恐怖主义袭击其中一点不同之处，是没有组织第一时间出来承认责任，以致凶手是何路人马至今仍成谜。 泰国军政府指袭击模式和工具非南部回教分离主义分子所惯用，以免破坏军政府与当地分离主义组织的谈判。军政府把焦点导向东北部与军政府不和的＂红衫军＂根据地。 另有推论是从国际恐怖主义角度出发，其中一说与疆独支持者有关，泰国上月遣送一百名维吾尔族偷渡客回中国，疆独组织担心这些人会受到政治逼害，此事与维族人同文同种的土耳其引起强烈民间反弹，示威者除针对中国大使馆外，还砸烂泰国驻伊斯坦布尔领事馆的窗户。不过，疆独组织向来只在中国搞恐怖主义破坏行动，并且罕有用遥控式爆炸装置。 至于其他国际恐怖组织，伊斯兰国的精神影响力近年大增，从全球招兵买马，并且要向各地输出＂圣战＂，训练战士日后回国斗争，在东南亚，两大回教国家印尼和马来西亚，被视为重要的人力中转站。泰国是佛教国家，在美国领导的＂反恐战＂中，并不担任吃重角色，除了一直存在的南部回教分离主义问题，泰国并没有与国际恐怖组织有甚么龃龉。 今次的袭击，无论源自国内组织还是国外组织，或者是个别受极端主义思想影响的独立人士或小圈子，都是与以往恐袭模式不同的新发展，包括香港在内的亚洲各地都要引为警惕。 如果纯粹是当地国内因素，香港最要留意的，是前赴当地旅游的安全保障。更令人担心的是，如果事涉国际因素，以泰国这样与人无尤的国家，都会成为袭击对象，而且袭击目标是旅游胜地，务求造成多国旅客死伤，以吸引最大程度的国际关注，则香港作为重要的国际商业和旅游都会，各国机构和人士云集，就算没有开罪极端主义组织，都难保证自己一定不会成为恐袭目标，当局须持续保持警觉，加强防范。（完）