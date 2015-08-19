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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 09:12 BJT

台湾央行：委托银行收受隔夜资金利率连二日暂停在0.370%--交易员

路透台北8月19日 - 台湾金融市场交易员周三表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%，已是连二日停在此水位。上日的隔夜拆款收盘水位也停在0.370%。

睽违三年以来，台湾央行8月11日首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点，此后连续五个交易日调低短率累计共1.8基点，委托银行代收隔夜资金利率自0.388%降至0.370%。

台湾行政院近期相当关切经济下行，并且召集财金部会推出短期救市措施。

台湾官方周五最新预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。台湾的财金部会本周联手出击，希望拉抬市场信心，分析师对此不讳言：央行降息的概率正在升高。（完） (记者 董永年/高洁如; 审校 林高丽)

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