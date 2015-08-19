金属期市：伦铜持稳，中国需求担忧拖累铜价上日跌破5,000美元关口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国央行加大对经济的支持力度，上月向两家政策性银行共注资930亿美元，以增强两家银行的资本基础， 并提高了对关键行业的资金支持。
美元兑欧元周二上涨，受美国数据提振，数据显示7月房屋开工上升至近八年高位，该数据支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早将在下月升息的预期。
全球第一大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)周二表示，其大型Chuquicamata矿山的部分设施遭到大火影响，但该公司正在实施应急计划，以便维持生产水平。
美国7月房屋开工上升至近八年高位，因建筑商加紧修建独栋房屋，显示出经济几乎火力全开。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/汪红英；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”