金属期市：伦铜持稳，中国需求担忧拖累铜价上日跌破5,000美元关口

中国央行加大对经济的支持力度，上月向两家政策性银行共注资930亿美元，以增强两家银行的资本基础， 并提高了对关键行业的资金支持。

美元兑欧元周二上涨，受美国数据提振，数据显示7月房屋开工上升至近八年高位，该数据支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早将在下月升息的预期。

全球第一大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)周二表示，其大型Chuquicamata矿山的部分设施遭到大火影响，但该公司正在实施应急计划，以便维持生产水平。

美国7月房屋开工上升至近八年高位，因建筑商加紧修建独栋房屋，显示出经济几乎火力全开。 (完)

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