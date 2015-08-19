中港个股：中信银行上半年净利润同比仅增2.51%，处置213亿元不良贷款

路透北京8月19日 - 中国股份制银行--中信银行 周二晚发布2015半年报显示，今年上半年该行实现净利润225.86亿元人民币，同比增长2.51%。是目前公布半年报的四家上市银行中增幅最低的。然而，其综合化经营战略初显成效，公司金融业务、金融市场业务与零售金融三大业务板块均平稳转型。

中报显示，公司金融业务收入336.72亿元，占中信银行全部营业收入的一半。金融市场收入占比逾三成。营业收入中，利息净收入497.44亿元，同比增长9%；非息净收入202.94亿元，同比增长23.05%。净息差为2.32%，同比下降4个基点。

中报称，由于推动货币市场、资本市场、国际金融市场产品创新，上半年中信银行金融市场业务中非利息收入89.87亿元，占本行非息收入的46.72%。

截止6月底，中信银行不良贷款余额为304.76亿元，不良贷款率1.32%，比去年末微升2个基点，拨备覆盖率178.53%。中报称，上半年该行通过清收和核销等手段，消化不良贷款本金213.20亿元，处置速度快于往年。