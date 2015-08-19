美国个股：富国银行新增车贷分支机构，以扩大低风险信贷业务

路透8月18日 - 美国第四大银行富国银行(Wells Fargo) 车贷部门主管对路透表示，该行正在建立更多汽车贷款和经销商融资分支机构，以期在不引起坏账风险的情况下扩大车贷业务。

随着车贷业务升温，能否做出明智的信贷决定已变得至关重要。根据纽约联邦储备银行的数据，目前美国消费者未偿汽车贷款总额为1万亿美元，高于2010年第一季度的大约7,000亿美元。这一增幅远高于信用卡贷款增幅，后者仍基本持平。

富国银行经销商服务部门主管Dawn Martin Harp表示，该行已建立起56个车贷和经销商融资分支机构，最近建立的是新泽西樱桃山分支。

Martin Harp表示，该行计划新建更多办公室，包括年底之前在西南部建立一个。但目前还没有具体的目标数字。

这些分支机构并不只是销售部门，其中负责批贷的信贷审核人员。Martin Harp说，聘用当地人负责信贷审核的好处是，他们更加了解客户。

她还说，业务成长的速度取决于不同社区以及总体汽车贷款市场的机遇。

富国银行采取的策略与Ally Financial Inc 和摩根大通 等竞争对手截然不同，后者是将车贷业务集中起来以削减成本。(完) (编译 王颖；审校 张荻)