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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--8月20日至9月8日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    * 8月17日当周 

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     8/20      1620         经常帐    第二季       --            顺差220亿美元
     8/20      1600       外销订单       7月    -4.5%                    -5.8%
                          年变动率                     
    * 8月24日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     8/24      0830     季调失业率       7月       --                    3.76%
     8/24      1600       工业生产       7月       --                   -1.35%
                                                                              
     8/24      1610       M2年增率       8月       --                    6.53%
    * 9月1日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
      9/4      1610       外汇存底     8月底       --           4,219.56亿美元
 
    * 9月7日当周  

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
      9/7      1600           出口       8月       --                    -11.9
      9/8      0830   消费者物价指       8月       --                   -0.66%
                           数(CPI)                     
 
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --    估1600     经济成长率    第三季       --           +0.52%(统计值)
                          (预估值)                     
       
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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