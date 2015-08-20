台湾经济指标预测--8月20日至9月8日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 8月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差220亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -4.5% -5.8% 年变动率 * 8月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/24 0830 季调失业率 7月 -- 3.76% 8/24 1600 工业生产 7月 -- -1.35% 8/24 1610 M2年增率 8月 -- 6.53% * 9月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/4 1610 外汇存底 8月底 -- 4,219.56亿美元 * 9月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/7 1600 出口 8月 -- -11.9 9/8 0830 消费者物价指 8月 -- -0.66% 数(CPI) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 估1600 经济成长率 第三季 -- +0.52%(统计值) (预估值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-