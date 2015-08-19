企业结盟：线上租房平台Airbnb与宽带资本及红杉中国合作向中国扩张

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月18日 - 美国线上租房平台Airbnb周二表示，已与投资公司宽带资本(CBC)及红杉资本中国基金(Sequoia China)结成合作伙伴关系，向中国市场扩张，并为其中国业务物色一位首席执行官。
Airbnb在一篇博文中称，公司还与包括维港投资(Horizon Ventures)、纪源资本和高瓴资本在内的很多投资者合作。据报导称，Airbnb最近完成了一轮总额为15亿美元的私募融资。
Airbnb主要为希望出租整套或部分房屋的人士和短期租客牵线搭桥，成长相当迅猛，估值超过了200亿美元。
Airbnb表示，过去一年，使用其服务的中国出境游客人数增加了700%。该公司还称，宽带资本和红杉资本中国基金将助其量身定制适用于中国市场的技术，并在中国创建“本土化的业务”。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”