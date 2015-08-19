美国数据：8月14日止当周抵押贷款申请与再融资申请继续增加--MBA

路透纽约8月19日 - 周三公布的行业数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，再融资申请跳增。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，8月14日止经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升3.6%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升7.2%，触及5月以来最高位。但购房贷款申请指数下滑1.1%。

美国抵押贷款数据图表：link.reuters.com/guv37s

再融资在总抵押贷款活动中所占份额升至55.5%，前一周为53.1%。

当周30年期固息抵押贷款利率水平为4.11%，为5月以来最低位。较前一周的4.13%下降2个基点。

“上周对中国经济的担忧推低了利率，”MBA研究和经济分析副总裁Lynn Fisher说。“平均贷款规模上升带动了再融资活动的回升，投资者持续表现出兴趣，进一步推低了大额贷款利率。”

根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)