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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 10:19 BJT

香港个股：龙光地产子公司发行40亿元人民币境内公司债券，票面利率5%

路透香港8月19日 - 业务聚焦两广及珠三角的中国房地产商--龙光地产控股 周三称，其全资子公司成功发行首期40亿元人民币五年期境内公司债券，票面利率爲5%。

在开曼群岛注册成立的龙光地产，透过其在中国成立的全资公司子公司深圳市优凯思投资顾问有限公司获中国证监会核准发行最高50亿元境内公司债券。原来本期债券基础发行规模爲25亿元，并获超额认购3.6倍，公司因此超额配售15亿元，使首期规模增至40亿元。

龙光地产表示，债券将在上海证券交易所上市，募集的资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行债务以及补充一般营运资金。是次获准发行境内公司债券，可以助力其拓宽融资渠道、降低融资成本，也有助优化债务结构，同时在一定程度上规避了境外融资的汇率风险。

内地信用评级机构--大公国际和联合信用给予发行人及该笔境内债券＂AA＂之信用等级。

中国交易所债券市场新的公司债管理办法发布后，陆续有离岸地产公司境内发债成行，利率亦较为吸引。此前多家在海外注册成立的内房股，例如恒大地产 、龙湖地产 、碧桂园 、融创中国 等已先后完成或宣布发行境内公司债。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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