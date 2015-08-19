台湾汇市：台币早盘实质汇价略为走贬，因台股持续下跌惟交投清淡

路透台北8月19日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价略为走低。交易员指出，受到股市持续下跌影响，早盘台币走势偏贬；但因人民币及韩元走势相对平稳，且近日连番大买美元的外资买盘趋缓，交投转清淡。

他们表示，今天人民币中间价与昨天差不多，韩元也陷入区间整理，但台币受股市续跌影响，走势仍是偏弱。

〞今天非常安静，这几天外资大概是买过头了，今天没有再抢进美元。〞一大型公股银行交易员说。

另一位大型公股商银交易员指出，近来台币快速走贬，出口商乐翻天，但进口商变得很辛苦，为让进口商有喘息空间，料随人民币和韩元趋稳，短线台币可望跟着略为走稳。

台币早盘实质交易区间落在32.436-32.479；上日交易区间在32.380-32.455。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日明显缩减；一个月美元/台币远汇 报32.545/32.565，上日收在32.573。

中国人民币兑美元中间价 为6.3963元,上日收报6.3938元。

韩元兑美元 早盘走势平稳，在1,185.00狭幅波动；上日收盘报1,185.10。

上午10:08时，台湾股市 下跌1.15%，指数在8082.61点。

交易员预测今日集中交易区间：