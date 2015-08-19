美国个股：花旗集团将退还逾450万美元的多收费

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月18日 - 花旗集团(Citigroup) 旗下的花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc，CGMI)已与纽约州检察长Eric Schneiderman达成一致，将退还约15,000个冻结账户的账户管理费450万美元。
在Eric Schneiderman发起的这项调查中，总共有超过2,000万美元的超收费用将退还给花旗客户。
去年10月份，CGMI同意向逾31,000个客户退还大约1,600万美元多收的咨询费。
以上退费事宜最新进展将于周三公布。
“我们在此事中很乐意与检察长配合，”花旗集团一发言人在电子邮件中称，“对于给客户造成的不便，我们深表歉意；客户会收到带息偿还。”
据检察长办公室表示，客户还没有收到应得的退费。
检察长办公室称，账户被冻结可能有多种原因，在一些情况下客户本不应该被收取一些费用。CGMI有时会在被要求的情况下退还一些费用。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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