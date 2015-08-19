美国个股：花旗集团将退还逾450万美元的多收费

路透纽约8月18日 - 花旗集团(Citigroup) 旗下的花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc，CGMI)已与纽约州检察长Eric Schneiderman达成一致，将退还约15,000个冻结账户的账户管理费450万美元。

在Eric Schneiderman发起的这项调查中，总共有超过2,000万美元的超收费用将退还给花旗客户。

去年10月份，CGMI同意向逾31,000个客户退还大约1,600万美元多收的咨询费。

以上退费事宜最新进展将于周三公布。

“我们在此事中很乐意与检察长配合，”花旗集团一发言人在电子邮件中称，“对于给客户造成的不便，我们深表歉意；客户会收到带息偿还。”

据检察长办公室表示，客户还没有收到应得的退费。