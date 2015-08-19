台湾债市：公债殖利率早盘小跌，股市疲弱引发避险需求

路透台北8月19日 - 台湾公债殖利率周三早盘在平盘下方游走，央行第二日维持隔拆利率在既有水准，不过股市跌向8,000点大关，使得债市利多气氛得以延续。

交易员表示，今晚美联储将公布7月会议记录，交易商也在观望国际市场如何反应。虽然周五10年新券104/12 就要开始发行前交易，不过在目前的氛围下，弃券卖压的效应料微乎其微。

〞股市很弱，指数若跌破8,000点，大家对央行进一步宽松的预期将更强。〞一位银行交易员说。

另一证券商交易员则称，虽然周五有新10年券登场，不过现在大家是担心买不够，而不是担心换券。除了流动性会有些许转移外，弃券卖压应该相当轻微。

本地时间10:13，台湾加权指数 跌1.34%报8,067.64点。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.800-0.830%；10年券104/5殖利率则在1.180-1.200%。

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