台湾债市：公债殖利率早盘小跌，股市疲弱引发避险需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月19日 - 台湾公债殖利率周三早盘在平盘下方游走，央行第二日维持隔拆利率在既有水准，不过股市跌向8,000点大关，使得债市利多气氛得以延续。
交易员表示，今晚美联储将公布7月会议记录，交易商也在观望国际市场如何反应。虽然周五10年新券104/12 就要开始发行前交易，不过在目前的氛围下，弃券卖压的效应料微乎其微。
〞股市很弱，指数若跌破8,000点，大家对央行进一步宽松的预期将更强。〞一位银行交易员说。
另一证券商交易员则称，虽然周五有新10年券登场，不过现在大家是担心买不够，而不是担心换券。除了流动性会有些许转移外，弃券卖压应该相当轻微。
本地时间10:13，台湾加权指数 跌1.34%报8,067.64点。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.800-0.830%；10年券104/5殖利率则在1.180-1.200%。
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--台湾央行：委托银行收受隔夜资金利率连二日暂停在0.370%--交易员 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”