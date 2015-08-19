英国经济：约半数英国家庭预期央行在未来六个月升息--Markit

路透伦敦8月19日 - 周三公布的调查显示，约有半数的英国家庭预期英国央行将在未来六个月升息，较7月大幅增加，尽管他们对本身财务情况的看法更加悲观。

Markit月度家庭财务指数显示，有48%的家庭预期英国央行未来六个月将会升息，比重为2014年7月以来最高，且高于上个月的34%。

路透调查的分析师认为，由于英国经济几未有大幅放缓的迹象，因此预期明年初将会升息。

然家庭对其财务的看法为今年以来最为悲观的一次。对未来12个月的看法则较7月略为好转。

数据公司Markit表示，调查显示通胀下滑所带动的消费者信心已开始减缓。

“经济基本面改善及薪资逐渐增加，应该会在今年余下时间持续支撑家庭财务，”Markit资深分析师Tim Moore表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)