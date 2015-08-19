英国经济：约半数英国家庭预期央行在未来六个月升息--Markit

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月19日 - 周三公布的调查显示，约有半数的英国家庭预期英国央行将在未来六个月升息，较7月大幅增加，尽管他们对本身财务情况的看法更加悲观。
Markit月度家庭财务指数显示，有48%的家庭预期英国央行未来六个月将会升息，比重为2014年7月以来最高，且高于上个月的34%。
路透调查的分析师认为，由于英国经济几未有大幅放缓的迹象，因此预期明年初将会升息。
然家庭对其财务的看法为今年以来最为悲观的一次。对未来12个月的看法则较7月略为好转。
数据公司Markit表示，调查显示通胀下滑所带动的消费者信心已开始减缓。
“经济基本面改善及薪资逐渐增加，应该会在今年余下时间持续支撑家庭财务，”Markit资深分析师Tim Moore表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。