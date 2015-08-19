《路透晚报》--8月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：今日进行1,100亿元六个月期MLF操作，利率3.35%

中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对14家金融机构开展MLF(中期借贷便利)操作共1,100亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。这也印证了路透稍早的消息。

三位消息人士稍早透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

--中国经济：今年出口不乐观仍有望增长，人民币贬值是双刃剑--商务部

中国商务部发言人沈丹阳周三表示，今年外贸形势比预计的更复杂严峻，全年出口不容乐观但仍有望正增长，进口降幅还将继续收窄。近期人民币汇率贬值对外贸的影响是多方面的，劳动密集型企业可能相对受益。

--中国国企：前七月利润降幅扩大至2.3%，地方国企利润增速放缓--财政部

中国财政部周三公布，今年前七个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降2.3%，为14,157.9亿元人民币，降幅较上半年的0.1%扩大，地方国有企业利润增速放缓。

--中国经济：在国企、财税、金融等领域集中推出一批改革方案--深改小组

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议强调，要在国企、财税、金融、司法、民生、党建等领域，集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案，提高改革精确发力和精准落地能力，扎扎实实把改革举措落到实处。

--台湾股市：证所税“可以讨论、也值得讨论”--行政院长

台股近期大跌频创近两年新低，市场对证券交易所得税的忧虑一直未减。对此台湾行政院长毛治国周三表示，证所税“可以讨论、也值得讨论”。

【金融】

--中国金融：中央汇金受让农行A股股份，持有农行股份比例略有提升

按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周三表示，中央汇金公司近日通过协议转让方式，受让了该行A股股份；这使中央汇金持有农行股份约占该行总股本的40.41%。

--《市场热谈》中国外币理财需求大增，但风险与收益匹配资产选择有限

市场风云变幻，近期人民币突然贬值，骤然推升外币理财需求，部分银行理财资金渐移步至中资境外美元债市场，多数增持国有大行、央企等发行的投资级美元债。

【固定收益】

--《焦点》汇率贬值阻缓中国债市加杠杆步伐，机构暂静观视资金面而动

近日人民币汇率贬值在收紧流动性的同时，亦令股灾以来债市加杠杆的步伐受阻，此前备受青睐的信用债承压更为明显；不过在宽货币政策、低利率环境尚没有方向性逆转前，机构主动调降杠杆意愿暂有限。

--《中国债市每日综述》MLF消息助缓资金但现券仍盘整，续关注政策动向

中国央行周三进行新增MLF操作的消息，令偏紧的银行间市场资金面在午后有明显缓和，不过现券及IRS(利率互换)仍未现太多波澜，收益率变动幅度甚微。

【外汇】

--人民币衍生品：美元掉期曲线上移，本币资金面趋紧令美元升水易上难下

中国境内美元/人民币掉期曲线周三继续上移。交易员称，本币资金面趋紧带动美元掉期升水上扬，目前中国央行货币宽松力度逊于预期，在降准靴子落地之前，预计美元掉期升水易上难下。

--中国汇市：人民币小幅收跌大行坚守6.40元，多空博弈致成交放大

人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则四连升，只是升幅非常有限。交易员表示，中间价持稳，且人民币即期数次跌破6.40元关口都有疑似干预出手，预示当前汇价央行比较认可，除非有大变动，汇价或重新平衡。

--《分析》中国让人民币贬值，对外汇行业来说不是什么好事

中国安排人民币贬值应会刺激全球汇市成交量大增，因为交易员要在波动性意外上升的情况下寻求自保并获利。但人民币贬值对市场活动的长期影响可能不太好。从寻求稳定回报的退休基金到考虑海外扩张的实体企业，这些目光放得比较长远的投资者都会担心，新一轮“货币战”将导致汇市疯狂震荡。

--《袁志辉专栏》热钱风险收益比恶化将放大流出压力

与历史上发生美元升值导致危机的新兴国家不同，我国的外债规模相对有限，而外汇储备规模庞大，由此造成的冲击或许小于其他国家。但是在套利空间急剧收窄到零附近的情况下，资本跨境流出的压力是极大的。在此背景下，极容易放大资金面的扰动，加大资金利率的波动性，同时也很考验央行货币政策取得内外平衡和稳定的执行力。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升1.2%，国企改革板块获拉抬扭转盘中跌势

中国股市沪综指周三反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。分析师指出，市场大幅震荡但结构性投资机会仍存，存量资金继续博弈。但若量能若无法放大，反弹能否持续有待进一步观察。

--中国证券：全国股转系统称新三板分层方案传言不实，正在研究论证

中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称“新三板）最新官方微博澄清指出，近期市场传言的分层方案和分层标准不准确，相关方案正在进行研究和论证，待成熟后将择机向市场公开征求意见。

--中国房地产：一线城市投资前景看好，强大人口吸纳能力令需求充沛--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)周三发布国内城市房地产投资前景排名，一线城市上海、广州、北京和深圳高居前四位；这主要是由于一线城市凭借发达的产业，吸引大量外来人口，形成强劲的市场需求。

--中国证券：同花顺和恒生网络涉嫌违反证券期货法律法规，被证监会立案调查

中国证监会场外配资规范仍在进行时。恒生电子控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司及同花顺周三同时公告，因涉嫌违反证券、期货法律法规，证监会决定分别对其展开立案调查。

--基金产业：两大新兴市场ETF均投资中国，但曝险迥异

S&P Capital IQ的一项新分析显示，主打新兴市场的两只主要的上市交易基金(ETF)对目前容易遭受冲击的中国股市曝险极为不同。领航富时新兴市场股票指数ETF最近有28%的资产投资于中国，贝莱德(Blackrock)的MSCI明晟新兴市场ETF则为24%。 （完） (整理 黄凯; 审校 张喜良)