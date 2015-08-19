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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 10:28 BJT

中国金融：二季度境外对境内金融机构直接投资净流入253亿元--外管局

路透上海8月19日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年二季度境外机构投资者对境内金融机构直接投资净流入253.27亿元人民币，较上季度净流入85.6亿元增长了近3倍。

外管局网站新闻稿并称，二季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出141.29亿元，较上季度净流出97.72亿元大幅增长超四成。

按美元计价，第二季度境外投资者对境内金融机构直接投资流入44.32亿美元，流出2.94亿美元，净流入41.38亿美元；境内金融机构对境外直接投资流出61.46亿美元，流入38.37亿美元，净流出23.09亿美元。(完)

更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn (发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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