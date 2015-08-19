中国金融：二季度境外对境内金融机构直接投资净流入253亿元--外管局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月19日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年二季度境外机构投资者对境内金融机构直接投资净流入253.27亿元人民币，较上季度净流入85.6亿元增长了近3倍。
外管局网站新闻稿并称，二季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出141.29亿元，较上季度净流出97.72亿元大幅增长超四成。
按美元计价，第二季度境外投资者对境内金融机构直接投资流入44.32亿美元，流出2.94亿美元，净流入41.38亿美元；境内金融机构对境外直接投资流出61.46亿美元，流入38.37亿美元，净流出23.09亿美元。(完)
更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”