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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--8月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    8月19日(三)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                8月         --       正14  
    
    8月20日(四)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月       -0.1%     -0.1%
                                (较上年同期)                     -1.4%     -1.4%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          7月         --  顺差35.78
    0830 英国零售销售(较前月)                          7月       +0.4%     -0.2%
                     (较上年同期)                                +4.4%     +4.0%
             扣除能源的零售销售(较前月)                          +0.4%     -0.2%
                               (较上年同期)                      +4.3%     +4.2%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               8月        负10      负10
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                    6月    +1.0%      -1.0%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            8月15日当周     27.2       27.4
                         四周均值(万人)                            --     26.625
                   续请失业金人数(万人)           8月8日当周    226.5      227.3
    1400 美国成屋销售年率(万户)　                        7月      544        549
    1400 美国领先指标(较前月)                            7月    +0.2%      +0.6%
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                  8月      7.0        5.7
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    8月18日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                          7月       +7.6%    +5.5%    
             进口(较上年同期)                                    -3.2%    -7.9%    
             贸易收支(亿日圆)                                逆差2,681  逆差567    
    
    8月19日(三)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              6月     盈余311      --   
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        盈余254      --   
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          6月   净流入474      --  
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周      411.7      --  
             再融资指数                                         1646.0      --  
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   7月       +0.1%    +0.2%  
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +0.2%    +0.2%  
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.1%    +0.2%  
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +1.8%    +1.8%  
             每周平均实质所得(较前月)                            +0.4%      --  
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值               7月       +0.2%      --  
        
          
   (完)

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