主要国家经济指标预测--8月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月19日(三) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 8月 -- 正14 8月20日(四) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.4% -1.4% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差35.78 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +4.4% +4.0% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% -0.2% (较上年同期) +4.3% +4.2% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负10 负10 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +1.0% -1.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月15日当周 27.2 27.4 四周均值(万人) -- 26.625 续请失业金人数(万人) 8月8日当周 226.5 227.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 544 549 1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.2% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 7.0 5.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月18日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 7月 +7.6% +5.5% 进口(较上年同期) -3.2% -7.9% 贸易收支(亿日圆) 逆差2,681 逆差567 8月19日(三) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 盈余311 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余254 -- 0800 欧元区净投资(亿欧元) 6月 净流入474 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 411.7 -- 再融资指数 1646.0 -- 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) +0.4% -- 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 7月 +0.2% -- (完)