日本股市：美股疲软推动日股下跌，东芝宣布新董事会后股价飙升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国股市周二收低，部分原因在于对中国经济体质的忧虑使商品类股下跌。
“投资者较为关注两件事情--中国经济状况及美国升息时点。这两大担忧因素目前左右着他们的判断，”Amundi Japan市场与投资信息部门主管Masaru Hamasaki称。
“如果中国经济成长放慢脚步，则将影响到其他国家的出口，包括日本在内。”
周三稍早公布的数据显示，日本7月对华出口同比增长4.2%，6月的同比增幅为5.9%。中国是日本最大的贸易伙伴。
多数出口股下滑，丰田汽车 跌0.2%，佳能 跌1.0%。
电子产品零售店经营商Nojima Corp 大跌19%，因该公司宣布将通过发行新股及超额配股筹资约150亿日圆。
市场还在等待0500GMT日本国家旅游局公布的7月外国游客数据。
交易商称，如果该数据表现强劲，则三越伊势丹(Isetan Mitsukoshi Holdings) 、唐吉诃德(Don Quijote Holdings) 和资生堂 等与入境旅游相关的个股或受青睐。
东证股价指数 跌0.6%至1,662.44点；JPX-日经400指数 下滑0.6%至14,971.13点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”