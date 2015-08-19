日本股市：美股疲软推动日股下跌，东芝宣布新董事会后股价飙升

美国股市周二收低，部分原因在于对中国经济体质的忧虑使商品类股下跌。

“投资者较为关注两件事情--中国经济状况及美国升息时点。这两大担忧因素目前左右着他们的判断，”Amundi Japan市场与投资信息部门主管Masaru Hamasaki称。

“如果中国经济成长放慢脚步，则将影响到其他国家的出口，包括日本在内。”

周三稍早公布的数据显示，日本7月对华出口同比增长4.2%，6月的同比增幅为5.9%。中国是日本最大的贸易伙伴。

多数出口股下滑，丰田汽车 跌0.2%，佳能 跌1.0%。

电子产品零售店经营商Nojima Corp 大跌19%，因该公司宣布将通过发行新股及超额配股筹资约150亿日圆。

市场还在等待0500GMT日本国家旅游局公布的7月外国游客数据。

交易商称，如果该数据表现强劲，则三越伊势丹(Isetan Mitsukoshi Holdings) 、唐吉诃德(Don Quijote Holdings) 和资生堂 等与入境旅游相关的个股或受青睐。