中国基金：7月货基债基规模大幅攀升，偏股型基金规模下降

路透北京8月19日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至7月底，公募基金中货币基金和债券基金份额净值分别较上月大幅增加，股票基金和混合基金则出现份额净值双降的情况。

相比之下，股票基金和混合基金的份额分别降至10,451.98亿份和15,391.78亿份，降幅分别达17.87%和23.45%，二者净值分别下降26.87%和25.1%，至12,964.08亿元和17,281.35亿元。