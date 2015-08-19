中国基金：7月货基债基规模大幅攀升，偏股型基金规模下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月19日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至7月底，公募基金中货币基金和债券基金份额净值分别较上月大幅增加，股票基金和混合基金则出现份额净值双降的情况。
数据显示，截至7月末，货币基金份额升至32,170.62亿份，较上月增加33.5%；净值升至32,223.68亿元，环比增幅33.6%。同期债券基金份额升至3,504.05亿份，较上月增加15%；净值升至4,064.09亿元，环比增幅12.4%。
相比之下，股票基金和混合基金的份额分别降至10,451.98亿份和15,391.78亿份，降幅分别达17.87%和23.45%，二者净值分别下降26.87%和25.1%，至12,964.08亿元和17,281.35亿元。
中国股市沪综指 自6月12日触及本轮高点5,178.19点以来一路下跌，至7月9日触及本轮回调低点3373.54点，不到一个月的时间累积跌幅达35%。触底以后A股进入箱体震荡，4,000点成为近期沪综指反弹始终无法突破的压力位。7月沪综指累计重挫14.3%，创近六年最大单月跌幅。
截至7月底，中国境内共有基金管理公司98家，其中合资公司46家，内资公司52家；取得公募基金管理资格的证券公司7家，保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计6.88万亿元。（完）
浏览中国证券投资基金业协会网页：here (发稿 吴晓龙；审校 林琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”