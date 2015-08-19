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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 11:04 BJT

韩国金融市场：股市创近七个月低点；韩元在美联储会议记录公布前持稳

韩元兑美元 持稳，今日稍后将公布美国通胀数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议的记录，可能会在美联储升息时间方面提供线索。

韩元兑美元 报1,183.5，与上日收盘1,185.0基本持平。

“美元似乎没有进一步动能，市场参与者在等待美联储的会议记录，”东部证券外汇分析师Yuna Park表示。

0232GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,183.5 1,185.0

日圆/韩元 9.5182/252 9.5248

韩国公债期货 * 109.42 109.42

韩国综合股价指数 1,931.49 1,956.26

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/刘秀红/王颖；审校 高琦/艾茂林/王兴亚)

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