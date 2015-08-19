澳新汇市：中国股市拖累澳新货币走势，等待美国经济数据出炉

“沪综指上日下跌逾6%，令人再度怀疑中国政府稳定市场的能力，”FXCM的首席外汇策略师John Kicklighter说。

投资者也在关注今日稍晚将公布的美国通胀数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月政策会议记录。

澳元的小时图阻力位在10日移动均线切入位0.7365和0.7385美元附近。

英镑兑澳元 守住强劲涨势，报2.1347澳元，之前飙升近1%，因通胀率上升使英国央行仍有可能升息。

新西兰元兑美元 跌至0.6585美元，因中国市场相关担忧盖过了乳制品价格上涨的影响。

中国股市再度大跌令新西兰元面临挑战。

“新西兰元没有上涨或值得乐观的理由...该货币仍有必要向下调整，中国股市大跌6%也表明新西兰元面临下行风险，”澳新银行的资深策略师Sam Tuck说。

新西兰元的短期支撑位料在0.6555/60美元，阻力位在0.6620/30。(完)

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