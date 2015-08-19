日本个股：天津爆炸案后丰田汽车考虑另觅装运港口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月19日 - 丰田汽车 驻北京的一位高管周三表示，在天津爆炸事故后可能另觅装运港口；上周的爆炸事故已影响了天津港的运行，恢复运作尚无定期。
这位高管表示，上海和大连的港口应该有足够的能力，协助丰田汽车避免在中国市场出现严重的物流问题。眼下各跨国汽车公司都不得不面对天津港部分关闭的现实。
“虽然现在我不知道这种混乱局面会持续多久，但天津港可能在很长一段时间都无法使用，”上述高管对路透如是说，这位高管不愿透露姓名，因其尚未获准向记者发言。
“目前未知数太多，”这位高管说。
该公司一位日本的发言人证实，丰田汽车考虑把汽车运往其他港口。
天津港为全球第10大港，研究机构IHS Automotive称，天津港要恢复正常运行至少得几个月。
除了丰田汽车之外，福斯汽车(大众汽车/Volkswagen) 和宝马汽车(BMW) 称，爆炸发生后已将相关业务转移到上海等其他港口。
丰田汽车在天津港附近的总装配厂周一至周三停工，部分原因在于要评估爆炸造成的损失。
根据IHS数据，丰田位于天津的两座工厂去年生产432,340辆汽车，估计爆炸造成的每日产出减损为2,200辆车。
IHS称，天津港处理全中国近四成的进口汽车业务。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”