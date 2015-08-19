路透基点：药明康德11亿美元贷款案由平安银行及上海浦东发展银行承销

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月18日 - 在纽约挂牌的中国药品制造商药明康德上周五公布声明稿称，将由两家银行承销一笔11亿美元贷款，融资所得将用于支持该公司的33亿美元私有化。
平安银行及上海浦东发展银行将安排这项债务融资，资金将做为药明康德与母公司New WuXi Life Science Ltd及集团企业WuXi Merger Ltd的合并案。
母公司将支付的收购价为普通股每股5.75美元以及每单位美国信托凭证(ADR)46美元，较4月29日ADR收盘价39.50美元溢价16.5%。那是药明康德宣布收到一份不具约束性的私有化提议之前一交易日的ADR收盘价。
合并案完成后，实际拥有New WuXi Life Science将是包括药明康德创始人和主要高层、现有股东高瓴资本以及一个私募企业团体在内的财团。
前述私募企业财团包括Ally Bridge Group Capital Partners、博裕资本、中国平安保险、Temasek Life Sciences。
药明康德现有股东为董事长兼首席执行官李革、常务副总裁刘晓钟、运营及国内市场高级副总裁张朝晖、运营及人力资源高级副总裁赵宁，以及高瓴资本。他们总计持有约4.5%的股份。
这项私有化交易预计在第四季完成，但仍需有待股东批准以及特别成交条件。
瑞士信贷为药明康德董事会组成的一个特别委员会担任财务顾问。美银美林为该财团担任财务顾问。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”