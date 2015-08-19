台湾债市：10年公债殖利率小跌，股市重挫避险需求增

* 央行维持隔拆利率不变，但对降息臆测仍在 * 后市视央行措施操作，新券登场前料整理 路透台北8月19日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周三小幅收低，因股市跌向8,000点大关。不 过央行第二日维持隔拆利率在既有水准，且周五新10年券104/12 就要开始发行前交易，使得市场 观望气氛偏浓。 交易员表示，央行后续的调控动作，仍是引领债市走向的主要关键。虽然市场对是否降息的看法两极，不 过债市殖利率已经先行反应这项利多。接下来就要看央行的宽松举措是否朝向降息一步步靠近。 〞股市很弱，指数若跌破8,000点，大家对央行进一步宽松的预期将更强。〞一位银行交易员说。 另一证券商交易员指出，央行已连续两天没有调整隔拆利率，若是短期重启下调步伐，则后续降息的机率 又将进一步升高。 他并称，近日大型金融机构持续净买超10年公债，纵然殖利率大幅下滑，也没有中止买入动作。市场臆测 ，该机构是否在反映着央行的意志。 一票券商交易员也表示，昨日10年券殖利率跌深反弹，但银行却趁机买超了19.5亿台币筹码，这使得前五 大交易商持有104/5筹码的比例从70%进一步攀升至72%。公债筹码持续落入实质买盘手中，也反映着大型银行 对央行降息预期升温。 不过交易员也提及，周五新10年券104/12将发行前交易，此前市场流动性将略受影响，因此交易盘应该会 多看少做，殖利率也不致出现剧烈变动。 一证券商交易员认为，虽然新10年券将登场，不过现在大家是担心买不够，而不是担心换券，因此弃券卖 压应该相当轻微。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.170-1.220%；五年公债104/9 殖利 率则暂看0.800-0.850%。 台股加权指数 周三收盘大跌1.90%报8,021.84点。盘中曾低见7,987.57点。 台湾金融市场交易员周三表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%，已是连二日停在此水位。上日 的隔夜拆款收盘水位也停在0.370%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -0.50 0.8150% 0.8110-0.8300% 18.50 10 104/5 -0.66 1.1840% 1.1820-1.1985% 99.00 本周全球重要经济事件和数据包括： 8月19日(三)：欧元区6月经常帐；欧元区6月净投资；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1 800)；冰岛央行宣布利率决定；美国7月CPI； 8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山联邦储备银行公布 总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领 先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月PPI；瑞典央行召开执行理事会会议； 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零 售销售；欧元区8月消费者信心指数； 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.1840 5 104/9 0.8150 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5500 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)