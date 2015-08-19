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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 14:02 BJT

台湾债市：10年公债殖利率小跌，股市重挫避险需求增

* 央行维持隔拆利率不变，但对降息臆测仍在
    * 后市视央行措施操作，新券登场前料整理

    路透台北8月19日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周三小幅收低，因股市跌向8,000点大关。不
过央行第二日维持隔拆利率在既有水准，且周五新10年券104/12 就要开始发行前交易，使得市场
观望气氛偏浓。
    
    交易员表示，央行后续的调控动作，仍是引领债市走向的主要关键。虽然市场对是否降息的看法两极，不
过债市殖利率已经先行反应这项利多。接下来就要看央行的宽松举措是否朝向降息一步步靠近。   
    
    〞股市很弱，指数若跌破8,000点，大家对央行进一步宽松的预期将更强。〞一位银行交易员说。
    
    另一证券商交易员指出，央行已连续两天没有调整隔拆利率，若是短期重启下调步伐，则后续降息的机率
又将进一步升高。
    
    他并称，近日大型金融机构持续净买超10年公债，纵然殖利率大幅下滑，也没有中止买入动作。市场臆测
，该机构是否在反映着央行的意志。
    
    一票券商交易员也表示，昨日10年券殖利率跌深反弹，但银行却趁机买超了19.5亿台币筹码，这使得前五
大交易商持有104/5筹码的比例从70%进一步攀升至72%。公债筹码持续落入实质买盘手中，也反映着大型银行
对央行降息预期升温。
    
    不过交易员也提及，周五新10年券104/12将发行前交易，此前市场流动性将略受影响，因此交易盘应该会
多看少做，殖利率也不致出现剧烈变动。
    
    一证券商交易员认为，虽然新10年券将登场，不过现在大家是担心买不够，而不是担心换券，因此弃券卖
压应该相当轻微。    
    
    交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.170-1.220%；五年公债104/9 殖利
率则暂看0.800-0.850%。 
    
    台股加权指数 周三收盘大跌1.90%报8,021.84点。盘中曾低见7,987.57点。    
    
    台湾金融市场交易员周三表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%，已是连二日停在此水位。上日
的隔夜拆款收盘水位也停在0.370%。    
                    
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
   5   104/9                  -0.50      0.8150%   0.8110-0.8300%      18.50
  10   104/5                  -0.66      1.1840%   1.1820-1.1985%      99.00
     本周全球重要经济事件和数据包括：  

    8月19日(三)：欧元区6月经常帐；欧元区6月净投资；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1
800)；冰岛央行宣布利率决定；美国7月CPI；

    8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山联邦储备银行公布
总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领
先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月PPI；瑞典央行召开执行理事会会议；
 
    8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零
售销售；欧元区8月消费者信心指数；  
         30      104/11                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.1840
          5       104/9                       0.8150
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.5500
 (完)

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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