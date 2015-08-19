中国债市动态：现券和IRS基本持平，流动性趋紧抑制买气

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月19日 - 中国银行间债市周三现券和利率互换基本持稳。交易员表示，人民币贬值和外汇占款下降带来的流动性趋紧，致使二级市场买气不足，近期现券收益率料维持上有顶下有底的窄幅波动走势。
华东一银行交易员说，早盘现券收益率走势平稳，“（市场）还是挺淡定的，（金融债）收益率没怎么动，IRS也就上了1个bp左右吧。”
他并称，资金面依然紧张导致二级市场买气低迷，资金价格的逐渐上涨叠加经济疲弱下整体宽松的货币环境，加之资产配置选择不多，或使得收益率短期呈现上有顶下有底的走势。
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.9200%/3.9150%，上日尾盘为3.9110%/3.9090%。
新债发行市场上，中国财政部上午续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率3.5039%，接近于此前3.49%的市场预测均值；该期债的边际中标收益率为3.5512%，投标倍数2.07倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1509 早盘收报96.700元，较上日结算价小涨0.09%；10年期国债主力合约T1509 收报95.505元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”