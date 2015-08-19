更新版 1-越南盾汇率：越南令越南盾贬值以保护出口，抵消人民币贬值影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
越南央行周三将越南盾兑美元中间价调低0.99%至21,890越南盾，并将越南盾兑美元交易区间从2%扩大至3%。
0322GMT，银行间市场越南盾汇价维持在22,085/22,105不变，但在非官方市场降至22,250/22,400，周二为21,840/21,870。
人民币贬值令人担心，将有更多中国商品涌入越南市场，从而令该国贸易收支进一步承压。
“越南盾目前已具有足够大的灵活性，来应对不仅是从现在到今年年底，还包括明年头几个月的国内外市场的不利影响，”越南央行在一则声明中称。
越南盾今年迄今在银行间市场和非官方市场均已累计下跌3%左右，而越南央行之前的承诺是让越南盾在2015年贬值2%。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”