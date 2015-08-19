更新版 1-越南盾汇率：越南令越南盾贬值以保护出口，抵消人民币贬值影响

越南央行周三将越南盾兑美元中间价调低0.99%至21,890越南盾，并将越南盾兑美元交易区间从2%扩大至3%。

0322GMT，银行间市场越南盾汇价维持在22,085/22,105不变，但在非官方市场降至22,250/22,400，周二为21,840/21,870。

人民币贬值令人担心，将有更多中国商品涌入越南市场，从而令该国贸易收支进一步承压。

“越南盾目前已具有足够大的灵活性，来应对不仅是从现在到今年年底，还包括明年头几个月的国内外市场的不利影响，”越南央行在一则声明中称。