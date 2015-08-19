中国货币市场：隔夜紧势加剧回购利率涨幅扩大，MLF新做但资金尚无改善

路透上海8月19日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率 涨幅继续扩大。交易员表示，隔夜资金紧张势头仍在加剧，盘中加点拆借机构有增无减，不过相对而言七天及以上期限品种供给较为充裕，但资金拆入方更青睐价格便宜的隔夜资金，更加剧隔夜拆借难度。

交易员并指出，央行今日MLF新增操作投放资金，规模尚不明确，资金面亦尚未感觉明显缓解，还要继续观察午后资金是否有明显改善，机构多寄望明天逆回购继续加量驰援。

三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模。期限六个月，利率持平于3.35%。消息人士并透露，中国央行此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

“还是紧张啊，隔夜资金更难借了，非银机构都加点快30bp(基点)，”上海一银行交易员表示，月度缴税还在继续，而且人民币还在继续贬值。

她并表示， 今日MLF新增操作，但具体量还无法估算，今天投放的资金到账时间应该在下午跟明天，可能届时资金面将有一定程度缓解，还要继续观察资金面变化。

人民币兑美元即期 周三早盘小幅走低，中间价则四连升，只是升幅非常有限。交易员表示，中间价持稳，且人民币即期数次跌破6.40元关口都有疑似干预出手，预示当前汇价央行比较认可，除非有大变动，汇价或重新平衡。

华北另一交易员认为，短期市场只能继续寄望央行流动性投放缓解局面，而周四逆回购投放量仍值得关注，降准的可能性也不能完全排除。

业内人士周三透露，央行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7650 1.7301 +3.49

七天 2.5237 2.4992 +2.45

14天 2.6549 2.6012 +5.37

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3700 0.9900 +38.00

七天 1.4500 1.2000 +25.00

14天 1.7600 1.6000 +16.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7300 +4.00

七天 2.5200 2.4900 +3.00

14天 2.6600 2.5800 +8.00

Shibor

其中:隔夜 1.7880 1.7450 +4.30

七天 2.5460 2.5310 +1.50

三个月 3.0940 3.0930 +0.10 ----------------------------------------------------------------(完)