更新版1-中港个股：中信银行预计下半年利润稳增，争取信用卡子公司改革试点

* 净利润连续四个季度增长率在5%以下低位徘徊

* 高层预计下半年净利润保持稳定增长态势

* 积极争取信用卡子公司改革首批试点 (新增更多细节和评论)

路透北京8月19日 - 中国股份制银行--中信银行 高层周三称，受资产质量继续下行影响，上半年利润增速同比进一步放缓，预计下半年净利润保持稳定增长，并将积极争取信用卡子公司改革首批试点。

中信银行副行长方合英在业绩发布会上表示，上半年盈利增速放缓主要受三方面因素影响，一是经济下行期不良贷款多发，不良拨备计提增多，二是利息收入增长相对降低，三是中间收入增长低于预期。

中信银行半年报显示，报告期实现净利润225.86亿元人民币，同比增长2.51%，略低于2014年全年净利润增速3.9%。

具体而言，方合英分析指出，上半年信贷有效需求不足，加剧了资产端同业市场的竞争，价格下行；负债多少决定投放，该行主要考虑调整存款结构，在存贷比中信贷规模没有完全运用；且多家银行主动调整风险偏好，主动压缩高风险、高收益的贷款，导致贷款收益往下走。

同时，受利率市场化影响，降息和负债成本下降不同步，对存款利率下降有限。从银行来看，存款定期化、长期化趋势，以及银行总负债都在变化，影响也存在。

他并谈到，中收业务增长低于预期或跟风险偏好有关，“比如说前五个月股市火爆，我们还是风险偏好比较低的，没有做高收益”。

报告期内，中信银行实现手续费及佣金收入183.67亿元，同比增长36.08%。

对于下半年净利润增长趋势，方合英表示，利率市场化会继续推进，加上上半年后续的影响，总体来说仍对对利润有负面影响，预计下半年将保持稳定的增长态势。

针对信用卡子公司改革进程，该行信用卡中心总裁吕天贵表示， 目前信用卡子公司化方案已经上报银监会，争取成为第一批第一家改革试点。

中信银行7月9日董事会会议审议通过《关于开展信用卡业务公司化改制的议案》，拟由中信银行和中信银行子公司出资共同设立中信信用卡公司。

**不良率微升，下半年拨备压力不大**

在银行业资产质量整体下降的背景下,中信银行上半年不良贷款余额、不良率继续呈“双上升”趋势。

方合英表示，不良资产明显对盈利形成比较大影响，下半年严控新增不良，加大不良贷款处置，化解信用风险是工作的重中之重。

截止6月末，中信银行不良贷款余额为304.76亿元，不良贷款率1.32%，比去年末上升0.02个百分点。拨备覆盖率178.53%。上半年处置不良贷款本金213.20亿元，已接近去年全年的235亿元。

半年报并显示，该行正常类贷款余额比上年末增加958.36亿元，占比94.76%；关注类贷款余额比上年末增加222.37亿元，占比3.92%，较上年末上升0.8个百分点。

在回答路透关于下半年拨备压力的提问时，方合英称，下半年拨备压力不大，会增加核销，”在现在银行日子还不错的时候能够做风险释放就做释放“。

中信银行常务副行长孙德顺亦介绍称，目前该行拨备覆盖率179%左右，但很大一部分有抵押，且有抵押和无抵押、担保等拨备和计提是一样的，另外，长三角地区、温州地区的担保链已基本拆完，佛山担保链也拆的差不多了。逾期贷款有一部分还需要通过重组、转让解决。

“再就是中信银行不同的是集团母公司对于化解不良贷款有支撑条件。这些都是为我行有效化解不良资产在渠道上的有效支持，能够为我们带来有效的时间和空间。”

截止6月末，中信银行资本充足率11.88%，一级资本充足率9.03%，核心一级资本充足率8.98%。