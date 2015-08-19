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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 14:11 BJT

新兴汇市：中国股市颓势打压新兴亚币下跌，越南再次令本币贬值

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韩元 1184.47 1185.00 +0.04 -7.19 1099.30

泰铢 35.61 35.56 -0.14 -7.61 32.90

菲律宾披索 46.32 46.36 +0.10 -3.44 44.72

印尼卢比 13833.00 13813.00 -0.14 -10.50 12380.00

印度卢比 65.26 65.32 +0.10 -3.41 63.03

马币 4.1010 4.0890 -0.29 -14.74 3.4965

人民币 6.3990 6.3938 -0.08 -3.05 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红/张若琪 审校 王兴亚/艾茂林)

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