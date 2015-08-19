人民币衍生品：美元掉期曲线上移，本币资金面趋紧令美元升水易上难下

路透北京/上海8月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三继续上移。交易员称，本币资金面趋紧带动美元掉期升水上扬，目前中国央行货币宽松力度逊于预期，在降准靴子落地之前，预计美元掉期升水易上难下。

他们并表示，近日央行为维稳人民币即期而出手干预汇市，抽离了本币流动性；而周二央行只是祭出1,200亿元人民币逆回购操作，虽然周三再度进行了MLF（中期借贷便利）操作，但此前市场预期的降准措施落空，人民币流动性压力犹存。

“人民币资金紧张了，接下来，就看季末之前，会不会降准了。”一外资行交易员表示。

中国央行周二公开市场进行了1,200亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于2.5%，操作规模是上周同期的逾两倍，并创2014年1月底来单日逆回购操作最大量。

三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

截止北京时间14:00，美元/人民币一周期掉期 报34个点子，一个月期 报150个点子，一年期掉期美元升水 报1,620个点子，分别较上周五上扬3.03%、8.70%、4.18%。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率 涨幅继续扩大。交易员表示，隔夜资金紧张势头仍在加剧，盘中加点拆借机构有增无减，不过相对而言七天及以上期限品种供给较为充裕，但资金拆入方更青睐价格便宜的隔夜资金，更加剧隔夜拆借难度。