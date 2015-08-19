人民币衍生品：美元掉期曲线上移，本币资金面趋紧令美元升水易上难下

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京/上海8月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三继续上移。交易员称，本币资金面趋紧带动美元掉期升水上扬，目前中国央行货币宽松力度逊于预期，在降准靴子落地之前，预计美元掉期升水易上难下。
他们并表示，近日央行为维稳人民币即期而出手干预汇市，抽离了本币流动性；而周二央行只是祭出1,200亿元人民币逆回购操作，虽然周三再度进行了MLF（中期借贷便利）操作，但此前市场预期的降准措施落空，人民币流动性压力犹存。
“人民币资金紧张了，接下来，就看季末之前，会不会降准了。”一外资行交易员表示。
中国央行周二公开市场进行了1,200亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于2.5%，操作规模是上周同期的逾两倍，并创2014年1月底来单日逆回购操作最大量。
三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。
截止北京时间14:00，美元/人民币一周期掉期 报34个点子，一个月期 报150个点子，一年期掉期美元升水 报1,620个点子，分别较上周五上扬3.03%、8.70%、4.18%。
中国银行间市场周三早盘主要回购利率 涨幅继续扩大。交易员表示，隔夜资金紧张势头仍在加剧，盘中加点拆借机构有增无减，不过相对而言七天及以上期限品种供给较为充裕，但资金拆入方更青睐价格便宜的隔夜资金，更加剧隔夜拆借难度。
人民币兑美元即期 周三早盘小幅走低，中间价则四连升，只是升幅非常有限。交易员表示，中间价持稳，且人民币即期数次跌破6.40元关口都有疑似干预出手，预示当前汇价央行比较认可，除非有大变动，汇价或重新平衡。（完） (发稿 倪蔚丹/张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”