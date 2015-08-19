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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 14:15 BJT

《全球汇市》澳元受中国经济忧虑影响下跌，英镑持坚

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1064 1.1018 0.42 -8.54 1.2097

美元/日圆 124.26 124.39 -0.10 4.02 119.68

欧元/日圆 137.48 137.05 0.31 -5.33 144.78

美元/瑞郎 0.9758 0.9766 -0.08 -1.84 0.9941

英镑/美元 1.5667 1.5656 0.07 0.60 1.5573

美元/加元 1.3060 1.3057 0.02 12.41 1.1618

澳元/美元 0.7329 0.7338 -0.12 -10.27 0.8168

新西兰元/美元 0.6582 0.6597 -0.23 -15.58 0.7797

澳元/日圆 91.070 91.260 -0.21 -6.81 97.750

新西兰元/日圆 81.790 82.060 -0.33 -12.52 93.310

英镑/日圆 194.68 194.74 -0.03 4.76 186.38

澳元/新西兰元 1.1132 1.1108 0.22 6.33 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/刘秀红/杜明霞/孙国玉；审校 于春红/王兴亚/高琦/张明钧)

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