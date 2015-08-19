《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市引发的忧虑扩散

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元涨0.27%，新西兰元/美元小跌0.3%，澳元/美元微跌0.11%，美元/人民币微涨0.08%
* 日经指数下滑1.5%，沪综指挫跌1.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小幅下跌0.09%，美国公债收益率2.1872%，布兰特油价下滑0.5%
* 中国股市扩大跌势
* 日本7月出口增长放缓，全球需求显现降温迹象
* 德国60多名保守派议员在希腊问题上反对梅克尔(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。