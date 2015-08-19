版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 19日 星期三 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市引发的忧虑扩散

0549GMT

* 欧元/美元涨0.27%，新西兰元/美元小跌0.3%，澳元/美元微跌0.11%，美元/人民币微涨0.08%

* 日经指数下滑1.5%，沪综指挫跌1.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小幅下跌0.09%，美国公债收益率2.1872%，布兰特油价下滑0.5%

* 中国股市扩大跌势

* 日本7月出口增长放缓，全球需求显现降温迹象

* 德国60多名保守派议员在希腊问题上反对梅克尔(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐