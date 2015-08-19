日本股市：日经指数受中国股市拖累跌至逾五周低点，但东芝表现亮丽

路透东京8月19日 - 日本股市周三收于逾五周新低，扩大稍早跌幅，因中国股市下滑令人担忧中国经济的稳定性。

日经指数 跌1.6%至20,222.63点，为7月13日以来最低收盘水平，也是六周以来最大单日百分比跌幅。

但东芝 表现出色，该公司公布新董事会以改善公司治理之后，该股跳涨7.7%。