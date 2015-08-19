日本股市：日经指数受中国股市拖累跌至逾五周低点，但东芝表现亮丽

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月19日 - 日本股市周三收于逾五周新低，扩大稍早跌幅，因中国股市下滑令人担忧中国经济的稳定性。
日经指数 跌1.6%至20,222.63点，为7月13日以来最低收盘水平，也是六周以来最大单日百分比跌幅。
但东芝 表现出色，该公司公布新董事会以改善公司治理之后，该股跳涨7.7%。
东证股价指数 跌1.4%至1,648.48点，JPX-日经400指数 跌1.5%至14,828.58点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”