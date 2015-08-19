亚洲金融：中国经济放缓，亚洲银行业遭殃

印尼银行业2015年上半年不良贷款拨备增加两倍之多。

“印尼多数银行称，他们的不良贷款增加，要归咎于受到中国需求放缓冲击最严重的采矿及建筑行业，”Ciptadana Securities分析师Syaiful Adrian称。

亚洲银行业不良贷款上升图表：link.reuters.com/syp45w

中国为全球第二大经济体。今年官方经济增长目标为7%，但一些经济学家认为，实际增速要慢一些。本月数据显示，中国工业生产者出厂价格(PPI)触及2009年底以来最低。

提高对中国信贷曝险程度的新加坡银行业今年遭遇重创，因中国大陆借贷条件放松且离岸利率上升，导致中国贸易融资交易规模缩水数十亿美元。

香港东亚银行 称，今年上半年该行资产减值损失扩大一倍多至7.82亿港元(1.0083亿美元)，并警告在中国经济放缓及股市暴跌背景下，该行前景面临挑战。