亚洲金融：中国经济放缓，亚洲银行业遭殃

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
印尼银行业2015年上半年不良贷款拨备增加两倍之多。
“印尼多数银行称，他们的不良贷款增加，要归咎于受到中国需求放缓冲击最严重的采矿及建筑行业，”Ciptadana Securities分析师Syaiful Adrian称。
亚洲银行业不良贷款上升图表：link.reuters.com/syp45w
中国为全球第二大经济体。今年官方经济增长目标为7%，但一些经济学家认为，实际增速要慢一些。本月数据显示，中国工业生产者出厂价格(PPI)触及2009年底以来最低。
提高对中国信贷曝险程度的新加坡银行业今年遭遇重创，因中国大陆借贷条件放松且离岸利率上升，导致中国贸易融资交易规模缩水数十亿美元。
香港东亚银行 称，今年上半年该行资产减值损失扩大一倍多至7.82亿港元(1.0083亿美元)，并警告在中国经济放缓及股市暴跌背景下，该行前景面临挑战。
泰国方面，第二季商业银行不良贷款涨至2012年以来最高，受到泰国出口尤其是面向中国的出口放缓拖累。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 王颖/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”