版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 14:59 BJT

日本债市：长期公债收益率摆脱三个半月低点回升

但随着部分市场参与者迅速锁定利润，而且中国股市止跌回升，市场走势发生逆转。

30年期公债收益率涨至1.400%，日内上涨0.5个基点；20年期公债收益率涨1.0个基点至1.150%。

10年债收益率 涨0.5个基点至0.375%，而10年期公债期货 收盘持平于147.94。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.075% +0.5 0.070%

10年期公债 0.375% +0.5 0.370%

20年期公债 1.150% +1.0 1.140%

30年期公债 1.400% +0.5 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.94 +0.00 147.94

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 白云/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐