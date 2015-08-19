路透基点：立讯精密工业启动2亿美元三年期循环信贷案--TRLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，深圳上市的电子元件制造商--立讯精密工业股份有限公司入市寻求2亿美元三年期循环信贷。

花旗集团担任牵头行兼簿记行。这笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点，平均年限为2.625年。

9月18日前作出承诺的银行，将获得5个基点的优惠费率。

承贷3,000万美元及以上的银行，任牵头行，综合收益为275个基点，前端费75个基点；

承贷2,000-2,900万美元的银行，任主办行，综合收益为270个基点，前端费60个基点；

承贷1,000-1,900万美元的银行，任安排行，综合收益为264个基点，前端费45个基点；

综合收益中包含了上述优惠费率。

立讯精密工业股份有限公司为担保人，旗下全资子公司Lux Precision Ltd为借款人。

资金将用于一般企业用途。银行答复截止日期为9月25日。