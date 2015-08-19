路透基点：立讯精密工业启动2亿美元三年期循环信贷案--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，深圳上市的电子元件制造商--立讯精密工业股份有限公司入市寻求2亿美元三年期循环信贷。
花旗集团担任牵头行兼簿记行。这笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码245个基点，平均年限为2.625年。
9月18日前作出承诺的银行，将获得5个基点的优惠费率。
承贷3,000万美元及以上的银行，任牵头行，综合收益为275个基点，前端费75个基点；
承贷2,000-2,900万美元的银行，任主办行，综合收益为270个基点，前端费60个基点；
承贷1,000-1,900万美元的银行，任安排行，综合收益为264个基点，前端费45个基点；
综合收益中包含了上述优惠费率。
立讯精密工业股份有限公司为担保人，旗下全资子公司Lux Precision Ltd为借款人。
资金将用于一般企业用途。银行答复截止日期为9月25日。
立讯精密工业股份有限公司2015年上半年净利3.815亿元人民币(5,900万美元)，同比增长60.3%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”