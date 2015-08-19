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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 15:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买气转强，回升至200小时均线之上

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* 传言周二尾盘及亚洲盘中低点美国帐户买气良好

* 在1.1040上方有更多轧空，并向上推行挑战1.1080上方停止单

* 欧元/英镑周二大跌过后，其修正走势亦支撑欧元/美元

* 德国国会今日将就希腊援助协议进行表决，稍晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布会议记录，而期权到期数量不大

* 中国股市开盘疲软，盘中一度重挫逾4%，但之后回升

* 1.1090-1.1140云区料见卖压

* 技术图表：link.reuters.com/qaq45w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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