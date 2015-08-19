《汇市简讯》欧元/美元买气转强，回升至200小时均线之上

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 传言周二尾盘及亚洲盘中低点美国帐户买气良好
* 在1.1040上方有更多轧空，并向上推行挑战1.1080上方停止单
* 欧元/英镑周二大跌过后，其修正走势亦支撑欧元/美元
* 德国国会今日将就希腊援助协议进行表决，稍晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布会议记录，而期权到期数量不大
* 中国股市开盘疲软，盘中一度重挫逾4%，但之后回升
* 1.1090-1.1140云区料见卖压
* 技术图表：link.reuters.com/qaq45w
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”