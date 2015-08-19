台湾股市：证所税“可以讨论、也值得讨论”--行政院长

路透台北8月19日 - 台股近期大跌频创近两年新低，市场对证券交易所得税的忧虑一直未减。对此台湾行政院长毛治国周三表示，证所税“可以讨论、也值得讨论”。

他在出席民间团体举办的三三会活动中做此表述。他并认为，朝野对证所税一事应该及早形成共识，并且及早采取行动。

台湾执政的国民党总统参选人洪秀柱周二稍晚提出证所税改革方案，主张现行证交税千分之3，拆成证交税千分之2.5和证所税千分之0.5两个部分，并取消外资免交证所税。

台湾立法院财政委员会去年底时决议，证所税将“大户条款”门槛维持10亿台币、并延缓三年实施。尽管证所税的大户条款始终未正式实施，但在台股下跌的关键时刻，该议题一直不断被业界拿出检讨，认为证所税是逼走台股大户，造成台股下跌的主要因素之一。

“大户条款”是指只要一年售股金额达10亿台币以上者，该“大户”即要报税，其可选择核实申报，或就超过10亿部分的证交所得设算课税，设算申报税率为0.1%，未达10亿元者证所税为零。