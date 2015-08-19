《汇市简讯》美元/日圆下档有一目均衡基准线支撑，上档有转换线阻力

0726GMT * 21日均线继续提供支撑，今日切入位为124.21 * 一目均衡基准线逼近124.15，同时也在此区域提供支撑 * 海外市场及伦敦盘初的波动区间甚窄，在124.22/43 * 近期难有突破区间的可能 * 一目均衡转换线为上涨阻碍，若收在转换线位置124.54上方，将会 带动买气 * 技术图表 link.reuters.com/taq45w(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)