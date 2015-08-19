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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 15:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下档有一目均衡基准线支撑，上档有转换线阻力

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    * 21日均线继续提供支撑，今日切入位为124.21
    * 一目均衡基准线逼近124.15，同时也在此区域提供支撑
    * 海外市场及伦敦盘初的波动区间甚窄，在124.22/43
    * 近期难有突破区间的可能
    * 一目均衡转换线为上涨阻碍，若收在转换线位置124.54上方，将会
带动买气
    * 技术图表 link.reuters.com/taq45w(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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