欧洲企业：沃尔沃上半年获利跳升71%，销量目标未受中国市场放缓影响

* 上半年营业营业利润16.6亿瑞典克朗，上年同期9.68亿克朗

* 营收752亿克朗，上年同期670亿克朗

* CEO预计今年销量接近500,000辆汽车

* 在欧洲市场的增长抵消了中国市场放缓的影响

路透斯德哥尔摩8月19日 - 中国吉利旗下汽车生产商--沃尔沃汽车集团周三维持全年销量目标不变，尽管存在中国市场放缓拖累因素。欧洲市场的强劲需求推动该公司上半年获利跳涨71%。

执行官Hakan Samuelsson告诉路透，该公司今年仍有望达成接近500,000量汽车的销量目标，因欧洲市场的强势及美国市场的改善能够弥补中国市场增长放缓的不利影响。

该公司称，上半年营业利润从上年同期的9.68亿瑞典克朗增至16.6亿克朗(1.9466亿美元)。该公司2010年由中国吉利汽车自美国福特汽车(Ford) 处收入麾下。

Samuelsson称， 集团今年力争与中国高档车市场的增长保持一致。该公司已开始在中国市场推出新款旗舰车型--XC90运动型多功能车(SUV)。