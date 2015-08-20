《中国企业债发行日程表》--8月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *温州铁路与轨道 8 永续 8/26簿记建档 -- AA 8/27-8/31 海通证券 交通投资集团 (浮息，七天Shibor基准，每五年重置基准利率并发行人可赎回) 国开证券
7 可续期
(固息，每三年末投资人可回售，第15年末到期兑付) ========================================================================================= 广东省 15 10 8/19簿记建档 上限5.50% AAA 8/20-8/24 中金公司 粤电集团 国信证券 ========================================================================================= 重庆万州三峡 15 7 8/24簿记建档 -- AA 8/25-8/28 申万宏源证券 平湖公司 (第3-7年分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 博尔塔拉蒙古 8 7 8/25簿记建档 上限6.30% AA 8/26-9/1 申万宏源证券 自治州国资投资经营 (第3-7年分别偿还20%本金/土地使用权及房屋产权抵押担保) ========================================================================================= 国泰租赁 8 7 推迟发行 -- AA -- 齐鲁证券
(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 乌鲁木齐高新 6 4 8/21簿记建档 -- AA 8/24-8/26 兴业证券 投资发展集团 (第3年末附票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-