欧元债市：欧元区债券收益率企稳，全球通胀放缓担忧缓解

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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不过欧元区收益率周三保持在较高的水平，虽然中国股市延续近期的向下态势。
1230GMT将公布美国通胀率数据，稍后美联储还将公布上次会议记录。两者都将提供有关美联储是否会在下个月加息的线索。
德国10年期公债收益率 持稳于0.64%。西班牙 、意大利 和葡萄牙 10年期公债收益率均上升1个基点，目前分别报2.00%、1.81%和2.48%。
德债期货 下跌6个跳动点至154.76。
德国商业银行利率策略师Benjamin Schroeder说：“英国通胀率出人意料的上升对德债期货构成压力，而亚洲股市走弱则提供支撑。”
希腊10年期公债收益率 上升7个基点至9.35%，过去五周曾接近20%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/王洋; 审校 杜明霞/艾茂林)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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