欧元债市：欧元区债券收益率企稳，全球通胀放缓担忧缓解

不过欧元区收益率周三保持在较高的水平，虽然中国股市延续近期的向下态势。

1230GMT将公布美国通胀率数据，稍后美联储还将公布上次会议记录。两者都将提供有关美联储是否会在下个月加息的线索。

德国10年期公债收益率 持稳于0.64%。西班牙 、意大利 和葡萄牙 10年期公债收益率均上升1个基点，目前分别报2.00%、1.81%和2.48%。

德债期货 下跌6个跳动点至154.76。

德国商业银行利率策略师Benjamin Schroeder说：“英国通胀率出人意料的上升对德债期货构成压力，而亚洲股市走弱则提供支撑。”

希腊10年期公债收益率 上升7个基点至9.35%，过去五周曾接近20%。(完)

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