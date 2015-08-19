《全球汇市》美元下跌，交易员等待美联储升息信号

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1063 1.1018 0.41 -8.55 1.2097
美元/日圆 124.21 124.39 -0.14 3.98 119.68
欧元/日圆 137.44 137.12 0.23 -5.36 144.77
美元/瑞郎 0.9745 0.9766 -0.22 -1.97 0.9941
英镑/美元 1.5692 1.5656 0.23 0.76 1.5573
美元/加元 1.3024 1.3057 -0.25 12.10 1.1618
澳元/美元 0.7361 0.7338 0.31 -9.88 0.8168
新西兰元/美元 0.6592 0.6597 -0.08 -15.45 0.7797
欧元/瑞郎 1.0782 1.0773 0.08 -10.34 1.2026
欧元/英镑 0.7047 0.7038 0.13 -9.13 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4379 9.4268 0.12 0.31 9.4688
美元/挪威克朗 8.2708 8.2803 -0.11 10.69 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/张涛/陈宗琦/孙茉莉/张明钧/蔡美珍/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”