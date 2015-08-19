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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 16:12 BJT

《全球汇市》美元下跌，交易员等待美联储升息信号

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1063 1.1018 0.41 -8.55 1.2097

美元/日圆 124.21 124.39 -0.14 3.98 119.68

欧元/日圆 137.44 137.12 0.23 -5.36 144.77

美元/瑞郎 0.9745 0.9766 -0.22 -1.97 0.9941

英镑/美元 1.5692 1.5656 0.23 0.76 1.5573

美元/加元 1.3024 1.3057 -0.25 12.10 1.1618

澳元/美元 0.7361 0.7338 0.31 -9.88 0.8168

新西兰元/美元 0.6592 0.6597 -0.08 -15.45 0.7797

欧元/瑞郎 1.0782 1.0773 0.08 -10.34 1.2026

欧元/英镑 0.7047 0.7038 0.13 -9.13 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4379 9.4268 0.12 0.31 9.4688

美元/挪威克朗 8.2708 8.2803 -0.11 10.69 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/张涛/陈宗琦/孙茉莉/张明钧/蔡美珍/艾茂林)

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