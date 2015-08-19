中国金属：冶炼厂寻求调高铜加工精炼费用，受人民币贬值影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月19日 - 行业人士表示，上周人民币贬值加上金属价格下跌，促使中国大型铜冶炼厂对现货铜精矿原材料的进口寻求较高费用。
冶炼厂的要求已将铜加工精炼费用(TC/RC)较上月推升约10%。但此举可能导致冶炼厂在国际市场获得的购买量减少。中国铜冶炼厂为国际市场现货铜精矿的最大买家。
“人民币贬值使得铜精矿进口成本上升，”某大型铜厂的一位匿名高管表示。
TC/RC费用系由铜精矿卖家支付给中国铜冶炼厂，而后依据伦敦金属交易所(LME)的金属价格，从冶炼厂的购买价格中扣除。当供应增加或需求下降时，费用会跟着上升，因为卖家要竞相争取买家。费用调升能够令铜冶炼厂利润增加。
7月初，大型铜冶炼厂同意不购买TC/RC费用低于每吨90美元以及每磅9美分的第三季标准级现货铜精矿。
但贸易商表示，冶炼厂本周已不接受这些价格水平。他们已经以每吨约92-93美元或每磅9.2-9.3美分的TC/RC费用，购买第四季交割的现货铜精矿，而不急于买进当季铜精矿。
全球贸易商上月提供的价格为80-85美元与8-8.5美分。
某国际贸易商一名高管表示，多数冶炼厂要求的价格为94-95美元与9.4-9.5美分，导致部分全球贸易商削减供应。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”