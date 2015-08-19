中国金属：冶炼厂寻求调高铜加工精炼费用，受人民币贬值影响

路透香港8月19日 - 行业人士表示，上周人民币贬值加上金属价格下跌，促使中国大型铜冶炼厂对现货铜精矿原材料的进口寻求较高费用。

冶炼厂的要求已将铜加工精炼费用(TC/RC)较上月推升约10%。但此举可能导致冶炼厂在国际市场获得的购买量减少。中国铜冶炼厂为国际市场现货铜精矿的最大买家。

“人民币贬值使得铜精矿进口成本上升，”某大型铜厂的一位匿名高管表示。

TC/RC费用系由铜精矿卖家支付给中国铜冶炼厂，而后依据伦敦金属交易所(LME)的金属价格，从冶炼厂的购买价格中扣除。当供应增加或需求下降时，费用会跟着上升，因为卖家要竞相争取买家。费用调升能够令铜冶炼厂利润增加。

7月初，大型铜冶炼厂同意不购买TC/RC费用低于每吨90美元以及每磅9美分的第三季标准级现货铜精矿。

但贸易商表示，冶炼厂本周已不接受这些价格水平。他们已经以每吨约92-93美元或每磅9.2-9.3美分的TC/RC费用，购买第四季交割的现货铜精矿，而不急于买进当季铜精矿。

全球贸易商上月提供的价格为80-85美元与8-8.5美分。