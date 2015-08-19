金属期市：伦铜小涨但仍接近5,000美元，中国需求担忧不散

“我们尚未见到需求回升的迹象，市场对家电产品的需求仍然低迷，”咨询机构CRU的分析师Chanlan Li表示。

“我们仍预计第四季需求同比增幅将出现反弹，但除非看到有稳健的需求回升，否则价格不会反弹。”

0739 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.5%，至每吨5,046.50美元，削减上日1.5%的跌幅。期铜昨日跌破5,000美元，为2009年7月以来首见，一度低至4,983美元。

上海期铜 下跌0.6%，报每吨38,750元人民币，不过仍持守在本月稍早触及的六年低点上方。

巴克莱表示，期铜价格进一步下跌的风险增加，因为中国经济硬着陆的危险加大。该行的基本模型显示，如果中国经济增速放缓到6.8%，那么铜消费增幅将下滑到4%。(完)

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