金属期市：伦铜小涨但仍接近5,000美元，中国需求担忧不散

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们尚未见到需求回升的迹象，市场对家电产品的需求仍然低迷，”咨询机构CRU的分析师Chanlan Li表示。
“我们仍预计第四季需求同比增幅将出现反弹，但除非看到有稳健的需求回升，否则价格不会反弹。”
0739 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.5%，至每吨5,046.50美元，削减上日1.5%的跌幅。期铜昨日跌破5,000美元，为2009年7月以来首见，一度低至4,983美元。
上海期铜 下跌0.6%，报每吨38,750元人民币，不过仍持守在本月稍早触及的六年低点上方。
巴克莱表示，期铜价格进一步下跌的风险增加，因为中国经济硬着陆的危险加大。该行的基本模型显示，如果中国经济增速放缓到6.8%，那么铜消费增幅将下滑到4%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 张涛/陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”