版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 16:18 BJT

中国反腐：环保部科技司司长涉嫌严重违纪违法，正接受调查--中纪委

路透北京8月19日 - 中国中纪委网站周三援引驻环境保护部纪检组监察局消息称，环境保护部科技标准司司长熊跃辉涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

根据环保部网站信息，科技司主要负责环境保护科学技术发展、技术进步，组织拟定环境保护科技政策、规划、计划，组织环境保护重大技术工程示范等。

中国本周发布党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行），明确提出地方各级党委和政府对本地区生态环境和资源保护负总责，追责对象涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐