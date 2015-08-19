中国反腐：环保部科技司司长涉嫌严重违纪违法，正接受调查--中纪委

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月19日 - 中国中纪委网站周三援引驻环境保护部纪检组监察局消息称，环境保护部科技标准司司长熊跃辉涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
根据环保部网站信息，科技司主要负责环境保护科学技术发展、技术进步，组织拟定环境保护科技政策、规划、计划，组织环境保护重大技术工程示范等。
中国本周发布党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行），明确提出地方各级党委和政府对本地区生态环境和资源保护负总责，追责对象涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”