英镑/美元：已冲破7月底高点1.5690，但未能收于该水平上方。艾略特波浪暗示，该点位难以突破，料回落至8月现时低位1.5424及200日移动均线切入位1.5371。目前只有收于7月低点1.5330下方，前景才更加看空。与此同时，不排除进一步上探的可能性。如果日线收于7月底高点1.5690之上，则将进一步升向200周移动均线切入位1.5864，并可能试探6月高点1.5930.