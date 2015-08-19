《路透晚报》--8月19日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受中国股市拖累跌至逾五周低点，但东芝表现亮丽

日本股市周三收于逾五周新低，扩大稍早跌幅，因中国股市下滑令人担忧中国经济的稳定性。日经指数跌1.6%至20,222.63点，为7月13日以来最低收盘水平，也是六周以来最大单日百分比跌幅。东证股价指数跌1.4%至1,648.48点。但东芝表现出色，该公司公布新董事会以改善公司治理之后，股价跳涨7.7%。

--中国股市：沪综指反弹收升1.2%，国企改革板块获拉抬扭转盘中跌势

中国股市沪综指反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。分析师指出，市场大幅震荡但结构性投资机会仍存，存量资金继续博弈。但若量能若无法放大，反弹能否持续有待进一步观察。

沪综指收报3,794.109点，涨45.945点或1.23%。上证A股今日成交5,985亿元人民币，上日为7,214亿元。

--香港股市：恒指四连跌收挫1.3%，中国经济担忧升温

香港股市连续第四日下跌，投资者信心受到一系列围绕中国经济的不利消息打压。恒生指数跌1.3%至23,167.85点，恒生国企指数跌1.2%至10,642.24点。

--汇市：美元下跌，交易员等待美联储升息信号

美元全线走软，投资者在美国公布通胀数据和美联储会议记录之前非常谨慎。该会议记录可能暗示联储下月是否会升息。美国数据好坏不一，且全球经济令人担忧，令人预期美联储升息时机可能推后，导致美元最近几个月涨势停滞。

但多数投资者目前认为，美联储将在年底前升息，最早可能在9月行动。预计英国央行将会跟进加息，这种观点周二增强，因英国核心通胀数据强于预期，英镑贸易加权指数随之升至七年半高点。

美元指数日内下滑0.3%报96.747，欧元兑美元报1.1065。

--欧元债市：债券收益率企稳，全球通胀放缓担忧缓解

欧元区公债收益率继昨日大幅上升之后企稳，昨日上升由英国通胀率意外上升所致，投资者保持谨慎，因其认为如果稍晚公布的美国数据也出现类似情形则将推动美联储很快加息。

欧元区收益率周三保持在较高的水平，虽然中国股市延续近期的向下态势。德国10年期公债收益率持稳于0.64%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率均上升1个基点，分别报2.00%、1.81%和2.48%。

--国际油市：油价再跌，因美国即将进入需求淡季

油价继上日走高后再次下跌，因美国即将进入秋季需求淡季，且亚洲主要经济体继续显露放缓迹象。油价周二小涨，因美国经济数据强劲且交易商押注美国原油库存减少。0832GMT，美国原油期货跌0.02美元至42.60美元，布兰特原油期货小升0.16美元，报每桶48.97美元。

--全球金市：金价窄幅波动，静待美联储会议记录

金价窄幅波动，投资人静待稍晚公布的美联储上月会议记录，从中寻找美联储是否最早下月升息的线索。0834GMT，现货金升至每盎司1,122.50美元。美国12月期金小升0.47%，报每盎司1,122.2美元。

--金属期市：伦铜小涨但仍接近5,000美元，中国需求担忧不散

伦铜价格小涨，不过仍距离5,000美元关口不远，接近上日所及六年低点。中国股市企稳，安抚了担忧金融市场大跌的中国空头。不过疲软的中国制造业活动仍在打压铜需求。

0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.36%，至每吨5,039.50美元。期铜昨日跌破5,000美元，为2009年7月以来首见，一度低至4,983美元。上海期铜下跌0.6%，报每吨38,750元人民币，不过仍持守在本月稍早触及的六年低点上方。