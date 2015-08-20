专栏节选：人民币打喷嚏！亚币重感冒--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月20日出版的当期「老谢开讲」专栏)

--假如人民币是一次趋势性贬值的开端，那么大家一定要注意，这是不是一次新一轮货币战争的开端？

--亚洲货币会不会朝着九七年汇率贬值的低点迈进？这是未来海外投资必须考量的风险。

--像是这几年在台湾热门的海外置产，这回就必须留意汇率风险。

八月十一日，一向跟着美元升值的人民币突如其来的大幅贬值，震惊了全世界的金融市场，人行在无预警之下，突然调整人民币兑美元的中间汇价为六．二二九八，贬值一．八六％，此后中间汇价继续贬值两天，八月十三日人民币中间汇价是六．四○一，人民币创下二○一一年八月九日以来新低，人行连续三日调整中间汇价，贬值幅度一度高达四％。

人行这个大动作，有如在全球金融市场投下一颗大震撼弹，一方面，大家都在猜测这是不是人民币趋势性的贬值，或者这只是人民币走向国际化，一次央行在可控制范围下的贬值操演？但人民币贬值三天，已重重冲击亚币走势，正是应验了中国打喷嚏，亚洲国家重感冒的现象。

**人民币启动贬值脚步，引来美国警告**

首先来看，人民币是不是一次趋势性贬值？现在包括人行经济学家马骏都郑重昭告全世界，这不是趋势性贬值，人民币连续三日调整中间汇价之后，已不再有进一步动作，这一波人民币贬值到六．四四八九，目前在六．四左右。假如从八月十日贬值前的起跌点六．二一来算，贬值幅度大约是三％，看起来人行不想让人民币在短期间有太大贬值，这当然兼顾到美国的反应。

人民币启动贬值脚步，立刻引来美国警告，美国国会大感愤怒，扬言把中国列为汇率操纵国家，美国两院议员纷纷指责人民币重贬，是为了争取不公平的出口优势。但中国是贸易大国，这回中国大牛翻身，突然调整汇价，这绝对不是小动作。

中国改革开放以来，人民币汇价调整，大致经过几个重要阶段。一次是九四年的人民币官方与市场汇价并轨，那个时候外国人使用外汇券，后来外汇券与人民币并轨，官方汇价是五．七六兑一美元，当时仍处在中国经济发展初阶段，不久人民币贬值到八．七三一八左右，这是人民币的贬值循环。

但是到了○五年七月二十一日，人民银行再度进行汇改，人民币一夜升值二．一％，此后人民币进入十年的升值周期，人民币从八．二七七快速升破八，到了去年，人民币升值到六．一左右。人民币跟着美元走，已几乎是全球最强势货币，「末日博士」麦嘉华就表示，巴西里拉自一一年以来，兑美元贬值六○％，土耳其里拉也贬值五成以上，但人民币随着美元升值，兑日圆约升值八○％，他预测人民币若贬值一○％，将导致港币与美元脱钩，将重创香港金融市场。

从这个现象来看，○五年七月二十一日的人民币升值二．一％，揭开未来十年人民币升值趋势，这次人民币中间汇价调整，大约贬值三％，这已创下一一年人民币最低汇价水准。而人民币离岸市场反应更大，更创下九四年汇改以来最大单日跌幅。从这个趋势看，人民币有长期趋贬的可能，这是一次趋势性贬值的讯号。

**出口弱、资本外流，经济成长出现逆转讯号**

首先是中国最强力的指标出口，七月出现八．三％的衰退，让中国一到七月出口出现○．八％的负成长。七月中国出口出现警讯，最重要的是中国对欧洲出口衰退一二．三％，对日出口衰退一三．一％，连对最重要的美国市场也出现一．三％的衰退，中国出口成长带动贸易顺差，快速累积外汇存底，这是中国既有经济成长模式，如今出现逆转讯号。

另一个考验是中国资本外流的压力。到七月底止，中国官方的外汇储备是三．六五兆美元，加上中投等管理的资产约四兆美元左右，民间外汇○．六八兆美元，合计约四．六八兆美元，这是资产项目。而作为央行外汇负债的部分，如对国际货币基金组织（IMF）、金砖银行、亚投行等投资承诺，约一兆美元，到三月底止的中国外债约一．六七兆美元，外贸顺差余额约二．七九兆美元，外国直接投资（FDI）余额一．八兆美元，合计约七．二七兆美元，这个缺口已达二．五九兆美元。

中国作为世界工厂那么多年，对外投资那么多年，贸易顺差余额累积二．七九兆美元，但是外汇资产却出现那么庞大的缺口，这当然是资本外流造成。一种是外商在○五年前后形成相对垄断后的利润持续外流，国际热钱和外商加速流出中国，摩根大通(JP.MORGAN)估计过去五个季度约流出五二○○亿美元，最近两个季度是一四二○亿美元，高盛则估这两季约流出二○○○亿美元，如果加上习近平打贪流出的权贵资本，单是这三种资本外流，已经把过去三十年中国以出口换来贸易顺差的累积全吃光了。

这可从○一年以来，人民银行资产负债表嗅出一些端倪，人行资产从五兆人民币增加到现在三十五兆人民币，足足成长了七倍，但资金加速流出中国，意味了人民币内在价值被严重稀释，长期来看，人民币面临长期贬值的压力。

假如从○五年七月的汇改以来算起，人民币兑美元累计升三五％，这次透过市场化改革顺势调整中间汇价，这个动作可以明确解读过去十年的人民币升值循环已正式结束，人行这次调整汇价可以冠冕堂皇对外宣示，这是为人民币国际化奠基，是应对加入IMF特别提款权（Special Drawing Right，简称SDR）、货币一篮子的要求，同时纾解出口恶化及经济下行的压力。但最真实的情况是资金流出，让国内基础货币造血机制失效，人民币贬值恐成趋势，而这对楼市、股市、债市都会造成很大的冲击，这是大家对人民币贬值的第一个定见。

**人民币调整中间汇价，新兴市场汇价创新低**

但更值得注意的是，这次人民币贬值冲击亚洲经济，亚洲汇市可能掀起巨大波澜，亚洲新兴国家真正的考验来了！上一次亚币大空袭是在九七年亚洲金融风暴，当时外资大撤守，亚币大贬值，最具代表性的是印尼盾与韩元。

九七年韩国三十一家财团有十四家破产，经济出现崩溃式的重挫，韩元从八七四兑一美元崩溃到九七年底的二○○○兑一美元，亚洲各国出现汇率贬值大作战，灾情最惨重的是印尼盾从二四二九兑一美元重重贬到一六九五○兑一美元。

亚币的贬值大竞赛，如泰铢从二十二．二贬到五十六．四五，菲律宾披索从二十三．一贬至五十六．五。最具代表性的是马币在马哈地政府时代从二．四二九五贬到四．八八五。

这次人民币只调整中间汇价不到四％，但是亚币已跌了一个大筋斗，最具代表性的是马币重贬到四．一二八，亚洲新兴市场汇价都创出新低价。像印尼盾创了一三八八九，泰铢来到三十五．六二，菲律宾披索贬到四十六．三八六，亚洲四小龙的汇价也跟着大幅贬值。

新台币在去年底创下三十二．○一新低价之后，一度升值，但这回人民币贬值立刻冲垮彭淮南总裁三十二兑一美元防线，新台币再写下三十二．六二一的新低价，韩元也走低到一一九四．四二，新加坡币也见到一．四一六的新低，这是亚币在九七年以来最大的一次波动。

假如人民币是一次趋势性贬值的开端，那么大家一定要注意，这是不是一次新一轮货币战争的开端？亚洲货币会不会朝着九七年汇率贬值的低点迈进？这是未来海外投资必须考量的风险。像是这几年在台湾热门的海外置产，这回就必须留意汇率风险。

我在八○年代进入财讯集团，《财讯》的创办人邱永汉先生一再对我耳提面命地告诫，第一课就是投资一定要在汇率升值的国家，汇率波动带来的投资风险，不小心就啃光了投资本金，像是这些年台湾人热中购买海外房地产，其实很多投资人疏忽了汇率风险。

**政治不安造成金融动荡，投资大马要留意**

例如，一一年我率领两次日本投资考察团，很多朋友看到日本房地产价格相对便宜，无不跃跃欲试，我都提醒大家必须注意日圆走势，一一年日圆才刚刚从八○左右起贬，假如在日圆八○左右进场，如今汇差已赔了五成，汇率跌了五成，，要想从房地产投资赚五成，这是不容易的事。

一一年左右，我提醒很多投资朋友，日圆大约贬到一二○左右是日本经济恢复竞争力的两平点，也许才可以考虑日本地产投资，这次日圆在五月最低贬到一二五．八四，人民币这次贬值，日圆没有跟进，目前日圆在一二四兑一美元左右，也就是日圆真正找到支撑的位置，这时候进场可能风险较低。

除了日本外，马来西亚是台湾人热中置产的国家，但是投资马来西亚，除了房价比台湾相对低外，马来西亚最大的投资风险是汇市。首先是马币有重贬纪录，加上一次外汇管制；其次是马来西亚也是原物料生产国，这次锡价、橡胶重跌，影响了马来西亚经济；三是马来西亚总理纳吉（Najib Razak）涉及一二年高盛为马来西亚发展有限公司推出年息四．四％的十年期计价债券，被查到有七亿美元流入纳吉帐户，于是爆发一连串总理贪污丑闻。

政治不安造成金融市场动荡，八月以来，大马股市狂跌，今年已累积一二．二％的跌幅，这是大马经济告急的讯号，今年上半年大马经济走低，首季GDP(国内生产毛额)五．六％，第二季降到四．九％，马币也跟着重贬到四．一二八，过去两年来，马币大约在三～三．二之间，这回连四元大关都不守，马币今年突然贬值三成，假如在去年大举投资马来西亚，单是汇率贬值，恐难在房价涨幅上面赚回来！

亚币进入大波动的时代，大家必须正视汇市风险，最近东协国家出现汇率贬值、股市大跌戏码，除了马来西亚股市大跌外，连涨七年的印尼股市也因为外资大举汇出，印尼盾大贬，印尼股市今年从五二二六点跌到四四五五．七点，跌幅已达一四．七％，最近越南盾贬，越南股市也加大跌幅。这个股汇市双贬现象，可能使得繁荣七、八年的东协国家经济陷入一段痛苦调整，东协国家币值有趋跌压力。

新台币贬破三十二元大关，下一步会到哪里？以在九七年亚洲金融风暴及○八年金融海啸后，新台币都出现三十五兑一美元新低价，假如台湾经济基本面继续恶化，这一轮新台币贬值可能直指三十五元左右的目标区！

人民币大牛翻身，启动亚币新一轮竞贬风潮，亚洲货币进入不安的时代，这个时候所有海外投资，请大家一定要记住汇率波动的风险！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。